Hasan Salihamidzic: «Benfica é um clube tradicional, traz bons jogadores. Será um desafio interessante»

Hasan Salihamidzic, diretor para o futebol do Bayern Munique, reagiu esta quinta-feira ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde os bávaros irão travar forças no Grupo E, juntamente com o Barcelona, Benfica e Dínamo Kiev.





Em declarações ao site oficial dos bávaros, Hasan Salihamidzic assumiu que os catalães ficam diferentes sem Lionel Messi, elogiou a equipa do Benfica e fez ainda um pedido: "Só espero que não tenhamos de jogar em Kiev em pleno inverno"."O Barcelona é uma equipa diferente sem Messi, mas ainda assim é um bom conjunto. O Benfica é um clube tradicional e traz sempre bons jogadores. É um desafio interessante que temos pela frente. Só espero que não tenhamos de jogar em Kiev em pleno inverno, mas queremos passar para a próxima fase, de preferência na liderança do grupo", atirou.