Illia Zabarnyi: «Estamos obrigados a jogar bem com o Benfica»

O jovem defesa ucraniano Illia Zabarnyi anteviu esta quinta-feira um duelo "muito interessante" com o Benfica no grupo E da Liga dos Campeões, destacando o reencontro com o compatriota Roman Yaremchuk.

"Será um encontro muito interessante. O Benfica também é uma equipa boa e forte, mas nos jogos com eles estamos obrigados a jogar bem", afirmou o jogador de 18 anos, já com 13 internacionalizações pela seleção da Ucrânia, ao site oficial do clube, que vai ainda medir forças com os poderosos Bayern Munique e Barcelona.

Zabarnyi assumiu a sua preferência pessoal por "um grupo forte e com clubes de primeira linha", algo que veio a concretizar-se no sorteio da fase de grupos da competição realizado em Istambul, na Turquia, ao contrário dos desejos de outros colegas de equipa, que ambicionavam rivais teoricamente mais fracos. Ato contínuo, expressou a sua confiança no plantel comandado pelo experiente técnico romeno Mircea Lucescu.

"Temos um grupo muito bom e forte. Será uma grande oportunidade de nos provarmos, de tentarmos mostrar ao mundo que podemos lutar a este nível. Espero que tenhamos sucesso. Vamos preparar-nos para a fase de grupos e para nos ajustarmos ao jogo dessas equipas", frisou, continuando: "No ano passado já ganhámos experiência jogando com rivais deste nível. Acho que nesta Liga dos Campeões vamos sentir-nos mais confiantes".

A fase de grupos realiza-se em 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 2 e 3 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 07 e 08 de dezembro (sexta e última).

A final da Champions está marcada para 28 de maio, Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, Rússia.