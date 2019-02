Imprensa internacional analisa derrota da Juventus: «Regresso infeliz de Ronaldo a Madrid»

A imprensa internacional elogia o desempenho do Atlético Madrid e constata que a Juventus ficou em muito maus lençóis na Liga dos Campeões depois da derrota por 2-0 frente aos colchoneros. Não correu bem o regresso de Cristiano Ronaldo a Madrid."O Atlético recuperou a sua essência no momento mais oportuno da temporada. No mais importante (...) O Atlético voltou a ser o Atlético que maravilhou pela sua capacidade de competir, fez lembrar a mesma equipa que alcançou duas finais da Champions e ganhou um campeonato. Os motivos para que se tenha medo deste Atlético são muitos""Enorme partida do Atlético, com uma grande segunda parte. Marcaram Giménez e Godín.""Espectacular Atlético, um jogo mágico, um ambiente feroz. Um exercício de fé que demonstra que esta equipa vai vender cara a final no Wanda Metropolitano, a sua. O sonho da Champions está vivo (...) Os 2-0 podem não ser sficientes, porque faltam 90 minutos em Turim, mas o rombo anímico que Costa, Godín Giménez e companhia aplicaram aos de Cristiano não deve ser fácil de assimilar""Foi uma má noite para Cristiano no seu regresso a Madrid.""Dolorosa derrota da Juventus em Madrid. Foi subjugada pela equipa de Simeone, sobretudo na segunda parte. Merecido triunfo da equipa espanhola.""Isto não está acabado. A equipa de Allegri não soube manter o ritmo dos colchoneros. O campeão italiano foi submisso em Madrid e a ajuda do VAR não foi suficiente. Má atuação de Dybala.""A Juve precisa de dar a volta. Giménez e Godín fazem o Atlético Madrid voar. O grupo de Simeone impôs-se no Wanda Metropolitano graças a uma segunda parte jogada com uma intensidade muito alta. Allegri vê a qualificação muito complicada.""O Atlético Madrid dobra a Juventus e tem sérias possibilidades de se qualificar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Num duelo de altos voos, o Atlético derrubou a Juventus. Os colchoneros estão com um pé na próxima fase.""O Atlético de Simeone fez uso da sua garra e ganhou por 2-0 à Juventus de Cristiano e Dybala na 1.ª mão dos oitavos-definal da Liga dos Campeões. Marcaram Giménez e Dodín""Giménez e Godín abrem a Cristiano Ronaldo a porta de saída da Liga dos Campeões, apesar dos esforços do VAR""A defesa do Atlético deixa a Juventus com tudo por fazer no jogo da 2.ª mão. A derrota coloca em perigo o sonho de Cristiano de ganhar a sua 6.ª Liga dos Campeões no próximo mês de maio.""O sonho da Liga dos Campeões de Ronaldo está em ruínas graças a Giménez e Godín. Os golos dos centrais uruguaios do Atlético Madrid deixam os homens de Allegri à beira da eliminação. Regresso infeliz de Ronaldo a Madrid."