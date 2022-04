Ingleses visam comportamento "vergonhoso" de jogadores do At. Madrid: «Não se pode tolerar»

O final do Atlético Madrid-Manchester City (0-0) , dos 'quartos' da Liga dos Campeões, ficou marcado por momentos de enorme confusão , com elementos das duas equipas a envolverem-se em confrontos ainda dentro do relvado e no túnel de acesso aos balneários, algo que mereceu muitas críticas por parte da imprensa inglesa, assim como de Rio Ferdinand e Joleon Lescott, antigo defesa dos citizens."Comportamento vergonhoso dos jogadores do Atlético Madrid. Falando de futebol, fizeram com que o City jogasse de uma maneira que não víamos há muito tempo, tirando-lhes o ritmo. Algumas coisas que vimos nos últimos minutos não são o que queremos ver num campo de futebol", explicou Ferdinand, apoiado por Lescott."Os últimos 10 minutos de jogo foram algo que não se pode tolerar, não é algo que se queira ver num treinador e numa equipa de elite".De resto, a confusão entre jogadores e equipas técnicas de ambas as equipas no final mereceu também muitas críticas da imprensa inglesa. O 'Mirror' frisa que o comportamento dos colchoneros foi "louco, mau e perigoso", e o 'Daily Star' acompanha o mesmo raciocínio: "Caos total". Já o 'The Sun' dá destaque a Phil Foden, um dos jogadores da formação de Guardiola que teve no centro dos desentendimentos.