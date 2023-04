Insólito: jogo entre Chelsea e Real Madrid arrancou... sem hino da Champions

Momento pouco comum em jogos europeus. Os jogadores de Chelsea e Real Madrid encontravam-se perfilados no campo preparados para ouvir o hino da Liga dos Campeões, com o logotipo da competição colocado no círculo do meio-campo e os adeptos a cantar nas bancadas, mas... nada saiu das colunas de Stamford Bridge.O silêncio, particularmente estranho em jogos desta importância, não impediu o arranque da partida em Londres.