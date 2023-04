Inter-Benfica: Câmara de Milão proíbe venda e consumo de álcool

A Câmara de Milão proibiu a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante o duelo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões entre o Inter e o Benfica, agendado para quarta-feira, pelas 20 horas.A medida tomada, e avançada pela 'Gazzetta dello Sport', terá como principal objetivo "garantir o bom funcionamento e evitar perturbações da ordem e segurança públicas" durante e depois do encontro, sendo que para isso o consumo está proibido no centro da cidade e nas ruas adjacentes perto da hora do encontro e durante o decorrer do jogo.Na Praça Duomo, onde geralmente se concentram os adeptos visitantes, a segurança será reforçada. Na 1.ª mão, recorde-se, o Inter bateu o Benfica no Estádio da Luz, por 2-0