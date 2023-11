Depois de uma primeira parte de sonho, com três golos em 29 minutos, o Benfica viveu o outro lado na etapa complementar diante do Inter Milão , ao sofrer três golos no espaço de 21 minutos.O terceiro surge de penálti, marcado por Alexis Sánchez, num lance no qual as águias pediram falta sobre João Neves e, depois, alegaram que o corte de Nicolás Otamendi foi limpo. O VAR analisou o lance e aprovou a decisão do árbitro principal.