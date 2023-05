Inter pronto para o jogo com o Milan: «Passámos pelo mesmo contra uma equipa forte como o Benfica»

Os golos de Dzeko e Mkhitaryan carimbaram o triunfo na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões e dão muita fé ao Inter para o jogo de terça-feira com o Milan. A conjuntura é quase perfeita, mas Inzaghi não quer ver ninguém a transbordar de confiança."Sabemos como são estes jogos. Este é um dos mais importantes para o Inter em mais de 100 anos de história. Temos uma vantagem merecida, mas temos um segundo jogo para disputar com ambição. Vamos jogar em casa, mas sabemos que o Milan tem jogadores de qualidade, são os campeões italianos em título e estão nas meias-finais da Champions", referiu o treinador do Inter, acrescentando: "Estamos prontos para um jogo desta importância, passámos pelo mesmo contra uma equipa forte como é a do Benfica."Ao lado de Inzaghi estava Francesco Acerbi, que não poderia ter sido mais taxativo. "Se formos eliminados vai ser um desastre. Uma época de m… Basta um jogo para passar de uma época fantástica para uma que fique manchada com a eliminação após uma vitória por 2-0 na primeira mão", frisou o defesa italiano, de 35 anos.