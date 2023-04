Análises a Benfica e FC Porto, a entrada de Chiquinho e os rumores sobre Conceição: tudo o que disse Inzaghi

Simone Inzaghi deixou vários elogios ao Benfica. Na véspera da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o treinador do Inter Milão disse aguardar por um bom espetáculo de futebol na Luz."Benfica, sem dúvida, é uma ótima equipa. Está a fazer um percurso fantástico na Champions, tem um bom grupo de jogadores e staff. É uma equipa que perdeu apenas dois jogos desde o início da temporada, contra o Sp. Braga e FC Porto na última semana. Esperamos um grande jogo", começou por dizer na conferência de antevisão à partida, onde foi questionado sobre as diferenças entre Benfica e FC Porto, o adversário que eliminou na ronda anterior da Champions."Benfica e FC Porto são duas equipas fantásticas, dominam o campeonato português neste momento. Haverá momentos em que teremos de ter uma abordagem mais defensiva. Neste tipo de competições, perante tudo o que aconteceu nos últimos jogos, será muito importante ter cabeça no lugar e esquecer o que se passou. O Inter vai entrar no relvado com coração e cabeça. A cabeça será muito importante porque vamos ter de saber sofrer juntos. Todas as equipas que estão nesta fase são fantásticas", frisou Inzaghi."Sabemos que estamos nos 'quartos', é uma fase importante. O percurso que ficou para trás foi bastante difícil. Queremos fazer um grande jogo amanhã. Sabemos que este não será um jogo simples, mas sim contra um adversário forte, de qualidade e num estádio que conhecemos. Todos juntos podemos alcançar o objetivo que queremos.""Ganhámos 5-0, é verdade que talvez não tenhamos jogado tão bem como na sexta-feira. Na primeira parte foram três tentativas e marcámos três golos, desta vez foram 20 tentativas e só acertámos uma. No que diz respeito ao Benfica, conhecemos a equipa. O Enzo era um jogador muito importante para eles, mas não perderam qualidade com o médio que entrou [Chiquinho] agora na equipa. Apesar da saída importante em janeiro, eles conseguiram continuar fortes.""Podemos fazer muito mais. O calendário em si não ajuda, mas temos de continuar a trabalhar. Os jogadores estão concentrados, quer nos treinos, quer nos jogos. Nos últimos três jogos que tivemos, os resultados deveriam ter sido diferentes.""São dois jogadores importantes. Gostaria de tê-los aqui. Espero que Çalhanoglu esteja disponível já no sábado, contra o Monza. Skriniar é expectável apenas para o segundo jogo com o Benfica.""Não. Há sempre muito rumores. Quer Schmidt quer Conceição são dois treinadores ótimos, que estão a fazer um campeonato excelente e um grande desempenho na Champions", terminou.