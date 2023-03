Inzaghi: «Merecemos a passagem aos 'quartos' no somatório das duas mãos»

Filippo Inzaghi acredita que o Inter Milão é o justo vencedor da eliminatória com o FC Porto. Em declarações no final da partida no Estádio do Dragão (0-0), o técnico dos nerazzurri aplaudiu a prestação da equipa e o grande esforço que fizeram na parte final do encontro, momento em que os dragões 'carregaram' em busca do golo que levasse a eliminatória pelo menos para o prolongamento.





"Fizemos uma ótima partida, o grupo esteve compacto e fizemos um grande jogo. Ótima primeira parte. Na parte final sofremos todos juntos, o que honra este grupo de trabalho", atirou o treinador, em declarações citadas pela imprensa italiana.

Bolas aos ferros já nos descontos

"No futebol a sorte é relativa. Merecemos a passagem aos quartos de final no somatório das duas mãos. Agora vamos com muita confiança para o que aí vem."

Qualificação é uma espécie de vingança às críticas?

"Sei quais são as críticas que devo ouvir e as que não tenho, apesar de saber de onde vêm e quem as faz. Estou muito sereno e tranquilo. Quando chegar a hora eu falo."

Necessidade de recuperar terreno no campeonato

"Estamos em segundo lugar e queremos defender essa posição com todas as nossas forças. Segundos na classificação, na luta pela Taça de Itália e pela Liga dos Campeões. Sabemos que temos um jogo importante no domingo [diante da Juventus], mas agora é desfrutar."