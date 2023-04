Italianos revelam defesa que o Inter vai utilizar no jogo contra o Benfica

A imprensa italiana avançou esta segunda-feira com os jogadores que farão parte da linha defensiva do Inter Milão para o jogo com o Benfica, agendado para esta quarta-feira, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

De acordo com o 'Tuttomercatoweb', Stefan De Vrij, que foi substituído ao intervalo do duelo com a Monza - que o Inter Milão perdeu por 1-0 - com queixas no tornozelo, treinou esta segunda-feira à parte do grupo de trabalho liderado por Simone Inzaghi, que também está privado do lesionado Milan Skriniar.

Dadas as ausências dos dois defesas, o 'TMW' avança que o treinador dos nerazzurri irá confiar o setor defensivo ao tridente Darmian, Acerbi e Bastoni, que foi titular no duelo da primeira mão, na Luz, onde o Inter venceu por 2-0.