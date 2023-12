Já há árbitros para os jogos de Sp. Braga e Benfica na Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo Nápoles-Sp. Braga, da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, vai ser dirigido pelo esloveno Slavko Vincic, enquanto o alemão Daniel Siebert vai estar no Salzburgo-Benfica, anunciou este domingo a UEFA.

Na terça-feira, na última ronda da fase de grupos, o Sp. Braga enfrenta um cenário em que precisa de vencer no Grupo C o Nápoles por dois golos de diferença, igualando os sete pontos da equipa italiana e ainda superar o confronto direto, depois de ter perdido em casa por 2-1.

Para este jogo decisivo pela vaga na fase seguinte da prova, num grupo em que o Real Madrid já está apurado, o esloveno Slavko Vincic foi o escolhido para dirigir a partida, contando com os compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic como assistentes.

David Smajc será o quarto arbitro e Nejc Kajtazovic vai estar no videoárbitro.

No mesmo dia, o Benfica, sem qualquer hipótese de seguir na Champions, está obrigado a vencer por dois golos na visita aos austríacos do Salzburgo, para garantir o terceiro lugar no Grupo D e a ida ao playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa.

O alemão Daniel Siebert vai dirigir a partida, com os compatriotas Jan Seidel e Rafael Foltyn como auxiliares, Daniel Schlager como quarto arbitro e Marco Fritz no videoárbitro.