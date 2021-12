Já são conhecidas as datas dos jogos de Sporting e Benfica nos 'oitavos' da Champions

A UEFA divulgou esta segunda-feira as datas para todos os duelos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde se encontram inseridos Sporting e Benfica.Os leões de Rúben Amorim são os primeiros a entrar em campo, no dia 15 de fevereiro (terça-feira), em Alvalade, onde irão receber o Manchester City. O duelo da segunda mão da eliminatória entre Sporting e ingleses está agendado para o dia 9 de março, no Etihad Stadium, também pelas 20 horas.Já as águias entram em ação no dia 23 de fevereiro (quarta-feira), no Estádio da Luz, pelas 20 horas, onde irão receber os holandeses do Ajax. O embate decisivo entre as duas formações está marcado para o dia 15 de março, na capital holandesa, também pelas 20 horas.