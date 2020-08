Jan Oblak recusa favoritismo do Atlético Madrid: «Muita coisa pode acontecer num jogo»

Jan Oblak recusou a ideia de que o Atlético de Madrid seja favorito no encontro frente ao Leipzig, dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O guardião esloveno espera um jogo dificil e lembra que no futebol tudo pode acontecer.





"Achamos estranho que nos vejam como favoritos. Espera-nos um jogo difícil, não vejo ninguém como favorito. Muita coisa pode acontecer num jogo. Esta competição é diferente, joga-se apenas uma partida. Podemos ter um dia bom e outro mau, as duas equipas têm as mesmas oportunidades para ganhar e é com esta mentalidade que vamos entrar no jogo", disse em conferência de imprensa, admitindo alguma estranheza face ao atual modelo da competição."É algo novo para todos, uma situação difícil em todo o mundo, mas somos profissionais. Viemos jogar e espera-nos um jogo muito importante", referiu.O encontro entre o Leipzig e o Atlético arranca às 20h desta quarta-feira, no Estádio José Alvalade.