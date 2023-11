Melhor em campo diante do FC Porto , com um golo e uma assistência, João Cancelo assume que foi especial ter contribuído para a vitória do Barcelona e para o apuramento para a próxima ronda da Liga dos Campeões."É um sentimento muito bom, precisávamos desta vitória e desta exibição. Este clube merece estar nos oitavos-de-final da Champions todos os anos. Nos últimos dois não conseguiu. Mas finalmente este ano conseguimos, o que é bom tanto do ponto de vista económico como pelo prestígio", considerou, em declarações à DAZN.Questionado sobre a importância do golo, o lateral assume que teve um sentimento diferente. "É sempre especial marcar por este clube. Era o meu clube de sonho quando era criança. Marcar nesta competição, ainda para mais contra o meu clube do coração como o Benfica, tem muito sabor. Tenho grande amigos no FC Porto, como o Fábio Cardoso, que é um dos meus melhores amigos, inclusive jogou comigo no Benfica. Sinceramente, espero que lhes corra tudo bem. A rivalidade fica de parte, é um clube português e merece passar em frente", frisou.Neste jogo, Cancelo encontrou vários colegas de Seleção e foi com Diogo Costa que protagonizou um momento curioso na primeira parte. "Ele estava a dizer-me que pensava que ia rematar para o primeiro posto e eu disse-lhe que não me conhecia. Consegui marcar e conseguir este objetivo. Estamos todos muito felizes e agora há outra guerra com o Atlético. É outra final. Só com vitórias conseguimos avançar."A fechar, o lateral falou do problema que o obrigou a sair de campo mais cedo. "Já na Seleção corri um pouco de risco, como com o Rayo Vallecano. Venho sentindo o meu isquiotibial carregado. Senti um pouco mais e decidi sair. Nunca rasguei, não sei como é, mas foi mais prevenção do que lesão".João Cancelo garantiu que a conversa que teve com o lateral contrário, na hora da saída, foi amigável. "Não provoco, nunca provoquei nem nunca vou fazê-lo. O João Mário é a nova geração da Seleção, elemento que procurei ajudar. Fiquei contente por vê-lo a este nível. Já me tinha pedido a camisola na Seleção e pediu-me novamente agora."