João Félix analisa FC Porto, Liverpool e Milan: «Vamos defrontar equipas que nos seus países são as melhores»

Depois de ter iniciado a temporada lesionado, João Félix voltou à ação no último fim-de-semana, frente ao Espanyol, e garante estar mais do que preparado para voltar a dar o seu contributo à equipa na receção ao FC Porto. Um clube que diz conhecer bem e para o qual é necessário o máximo de cuidado, assim como os outros dois adversários na Champions, o Liverpool e o AC Milan.





"Temos um grupo difícil e vamos defrontar equipas que nos seus países são as melhores. Vão ser jogos muito disputados, mas vamos fazer o nosso trabalho para conquistar os três pontos em cada jogo. O FC Porto? É uma equipa que conheço bem, as suas caraterísticas e a sua forma de jogar. Estou preparado para o jogo", assume o avançado, que, fisicamente, se sente melhor do que nunca, após vários meses em que jogou com dores."Foram tempos difíceis, nunca é fácil jogar sem se estar bem. Mas fazia-o por vontade própria e para ajudar a equipa. Agora estou bem, recuperado e estou apenas concentrado em fazer bem as coisas esta temporada. Sinto-me bem, há muito que não me sentia tão bem, com liberdade para fazer determinados movimentos que antes não conseguia com as dores. Sinto que o meu jogo está a voltar e espero estar mais preparado do que nunca para esta temporada", perspetivou João Félix.