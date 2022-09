João Félix fala do FC Porto: «Tiveram um jogo que não saiu tão bem, mas isso acontece...»

Porta-voz do plantel do At. Madrid, João Félix mostrou-se motivado para o duelo de quarta-feira com o FC Porto, da ronda inaugural da Liga dos Campeões, um duelo no qual assume esperar uns dragões com a mesma vontade de sempre de ganhar.Em termos individuais, o internacional português garante estar a evoluir. "Vejo-me bem, é normal crescer, estou aqui há quatro anos. Estou a melhorar como jogador e pessoa e é isso que procuro todos os dias. Estou bem. Fisicamente bem e mentalmente também. Equipa também bem, apesar de vir de um empate. Grupo unido e forte e temos tudo claro do que queremos. Estamos motivados e preparados para o jogo de amanhã", começou por dizer.Questionado sobre Antoine Griezmann, que tem sido utilizado apenas na fase final dos jogos, Félix elogiou o colega e desvalorizou a questão temporal. "Dou-me bem com ele, todos sabem. É um jogador de nível mundial, bom que esteja connosco. Tem uma qualidade tremenda. Dá coisas que outros jogadores não dão. Entre de início ou não, ajuda-nos sempre"."As sensações que temos é que a equipa está bem, motivados, todos os anos tentamos o mesmo, procurar a Champions. A pensar jogo a jogo, como sempre neste clube. Vemo-nos no grupo de Champions, isso da proabilidades, isto é futebol, não há cá disso. Todos podem ganhar, pode acontecer tudo. O primeiro pode perder com o último. Os favoritos podem ir à Liga Europa... Todos são difíceis""Tenho acompanhado o campeonato português. Tiveram um jogo que não saiu tão bem, com o Rio Ave, mas isso acontece em qualquer temporada. Não quer dizer que o FC Porto esteja mal fisica ou mentalmente, pelo contrário. Dá motivação extra para melhorar. É um jogo difícil, como foi no ano passado""Se estão no FC Porto é porque são bons, têm qualidade. O treinador é o mesmo, as ideias as mesmas, futebol está lá. Há jogadores melhores, há diferenças de os ter ou não, mas todos farão as coisas bem""O FC Porto vive muito da sua vontade de ganhar, de ganhar pelos adeptos, que se nota quando jogas lá. Vivem muito o futebol, o jogo e o clube, principalmente. A vontade de ganhar é muita e isso partilham connosco. Amanhã vamos com a mesma vontade de ganhar, a qualidade irá sobressair"