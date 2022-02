João Félix marcou com este grande cabeceamento e Lineker elogiou: «Agilidade de um gato»

Stunning header from Felix. Cat like agility. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 23, 2022

O encontro entre Atlético Madrid e Manchester United dificilmente poderia começar melhor para os colchoneros. Logo aos 7 minutos, João Félix inaugurou o marcador com um voo perfeito entre os centrais do Manchester United e deixou De Gea 'pregado' ao relvado, após um cruzamento bem tirado por Renan Lodi da esquerda do ataque espanhol.Um gesto técnico que mereceu a aprovação de Gary Lineker: "Fantástico cabeceamento do Félix. Agilidade de um gato".