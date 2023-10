João Félix: «Não foi bom para nós o Benfica ter ganho ao FC Porto»

João Félix fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o FC Porto marcado para quarta-feira, às 20 horas, no Estádio do Dragão. O avançado do Barcelona analisou o momento dos dragões, considerando que a derrota no clássico com o Benfica torna a formação de Sérgio Conceição mais perigosa tendo em visto o duelo de amanhã"A derrota é pior para nós, porque vêm com vontade de ganhar e nem foi bom para nós o Benfica ter ganho. Já sabemos como são. Perdem um jogo e entram para fazer melhor, com vontade no máximo. E sabemos que no Dragão é sempre complicado. Estamos precavidos para isso", disse o internacional português na conferência de imprensa.Questionado sobre se sonha voltar a marcar no Dragão, Félix relativizou: "O meu sonho é marcar sempre, seja no Dragão, em Camp Nou, onde seja. O meu sonho é marcar. É um jogo mais. Pode ser que seja especial por ser adversário português, por ter família e amigos na bancada, mas é mais um jogo para tentar ganhar.""Temos agora o jogo mais difícil do grupo, mas queremos colocar o Barça entre os candidatos. Já os avisei que o ambiente não será fácil. A equipa não será fácil, sabemos como são as equipas treinadas pelo míster Sérgio e estamos precavidos para a dificuldade do jogo. É metermos o nosso futebol em prática, fazer o que temos a fazer. E acredito que será um jogo disputado, que espero ganhar.""Como disse várias vezes, porque agora as perguntas são sempre as mesmas. A diferença vê-se na equipa, no clube... A forma do Barcelona jogar é diferente da do Atlético. Não quer dizer que seja melhor, mas cada um joga como quer. Adapto-me melhor aqui. Precisava de mudar de ares, como em janeiro quando fui para o Chelsea. Agora estou feliz, a minha família também e isso é o mais importante.""Queremos ganhar todos os jogos, seja no Dragão, em Camp Nou ou em Bernabéu. É um jogo mais especial porque passa-se em Portugal e terei mais amigos meus a ver no estádio, mas será apenas mais um jogo para mim.""Estou preparado, sou mais um no plantel. O que o míster quiser, será o melhor para a equipa, se me quiser colocar a suplente eu terei de aceitar e fazer o meu trabalho como sempre.""Toda a temporada estou preparado para jogar futebol e ser feliz. Não creio que esta tem de ser a temporada, mas sim mais uma temporada em que tento dar o meu melhor. Será mais uma temporada para jogar futebol, ser feliz e tentar desfrutar de tudo.""O que me surpreendeu mais foi o Frenkie, já o conhecia de antes, mas ao vê-lo pessoalmente tens outra perspetiva sobre o seu controlo da bola, a sua capacidade de passe, de controlar os espaços... Depois o Robert [Lewandowski]. Claro que também já o conhecia. A forma como finaliza está ao nível de poucos", terminou.