João Félix: «No futebol um jogador passa muito rápido de bestial a besta»

João Félix foi determinante na vitória do Barcelona sobre o FC Porto (), na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ao apontar um dos dois golos blaugrana sobre o conjunto português.Em declarações no final da partida em Barcelona, o avançado internacional português mostrou-se satisfeito pelo golo marcado e ainda comentou aquele que tem sido o desempenho do Benfica na prova milionária."Como disse antes, o golo foi importante para a equipa. No futebol, um jogador passa muito rápido de bestial a besta. Vou tentar fazer o melhor possível em todos os jogos, também é possível ajudar a equipa sem golos. Se aparecerem, melhor, mas se não aparecerem que façam os meus companheiros", começou por dizer o camisola 14 dos blaugrana à DAZN/ELEVEN, justificando de seguida o facto de ter apontado para o símbolo no momento dos festejos: "É o clube que represento e onde estou feliz. Enquanto aqui estiver, vou defendê-lo até à morte.""Sinceramente não sei, eles vêm de fazer uma fase de grupos incrível e este ano ainda não pontuaram. É o futebol, às vezes não há explicação. O Benfica tem uma grande equipa, melhor ainda do que o ano passado, e a verdade é o grupo do Benfica este ano também não é fácil. Não tenho uma explicação.""Sim, como é óbvio. Que ganhem os dois a Liga, que ganhemos nós a Champions e que ganhem os dois a Taça."