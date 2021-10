João Félix sente o perigo

O trono do Grupo B da Liga dos Campeões vai estar em jogo na receção do Atlético Madrid ao Liverpool, as formações que estão cimentadas nos dois primeiros lugares. O percurso dos ingleses na prova não merece qualquer tipo de reparo, visto que só sabem vencer, sendo perfeitamente natural que a motivação esteja em alta na deslocação ao Wanda Metropolitano, até porque na última jornada da Champions aplicaram uma ‘manita’ em casa do FC Porto. A questão é que em Madrid mora uma equipa que sente o perigo e está alerta.

"Eles têm um grande ataque, mas estamos preparados e vamos fazer tudo para vencer. Salah, Mané, Diogo Jota... são todos perigosos", afirmou João Félix ao podcast ‘¡Qué golazo!’, assumindo o desejo de vencer a competição mas não querendo colocar a carroça à frente dos bois: "Todos sonhamos com isso mas temos que pensar jogo a jogo."

O avançado português não falou apenas do embate com os reds, à baila vieram também as comparações entre Simeone e Fernando Santos. "A paixão é diferente. Simeone está sempre dentro do jogo", disse João Félix.

Do outro lado, a motivação é tremenda. "Vamos entrar em campo e mostrar quem somos", sublinhou Van Dijk, central dos reds.



A antevisão dos dois treinadores



Diego Simeone não quis falar dos comentários de Klopp sobre o estilo de jogo do seu Atlético, preferindo, sim... elogiar o opositor. "Dá gosto ver o Liverpool jogar. É uma equipa que trabalha bem. Pressiona alto, aproveita o contra-ataque, os espaços. O regresso de Van Dijk dá-lhes estabilidade", disse o técnico do Atlético Madrid.



Jürgen Klopp voltou a abordar a forma de jogar do Atlético, tal como fez em março de 2020, quando foi eliminado pelos colchoneros nos ‘oitavos’. "Não podia ter mais respeito pelo que Simeone faz. Se gosto? Nem por isso, mas é uma coisa pessoal", disse o técnico dos reds.