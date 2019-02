Jogador do Atlético Madrid felicita Ronaldo "pelas suas cinco Champions"

Koke mostrou-se feliz no final do jogo frente à Juventus, que o Atlético Madrid venceu por 2-0, e não deixou de abordar o gesto de Cristiano Ronaldo. Ao passar pela zona mista o português disse que tem cinco Champions e o Atlético Madrid zero...



"É certo que ganhou todas essas Champions, felicitamo-lo por isso mas nós vamos a Turim com toda a humildade do Mundo, como sempre fazemos, com muito respeito pelo rival", referiu o médio dos colchoneros, no final da partida.



O jogador espanhol elogiou a atuação da equipa. "Estamos muito contentes com esta vitória, frente a uma das melhores equipas do Mundo, estamos orgulhosos do resultado e vamos jogar o próximo jogo como se fosse uma final. Vamos fazer o melhor possível para passar a eliminatória."