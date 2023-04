Jogadores do Inter Milão com bónus à vista caso eliminem o Benfica da Champions

A imprensa italiana avança esta segunda-feira que a direção do Inter Milão considera oferecer um bónus financeiro aos jogadores do plantel principal caso eliminem o Benfica da Liga dos Campeões e garantam, já esta quarta-feira (dia 19) o acesso às meias-finais da competição milionária.A informação é hoje avançada pelo jornal 'La Gazzetta dello Sport', que dá conta da determinação do clube em prosseguir na competição de clubes mais importante da Europa depois do desempenho abaixo do esperado no campeonato esta época - está fora dos lugares de acesso à Champions (5.º), a 24 pontos do líder Nápoles e não vence há cinco jornadas.A mesma fonte fala ainda sobre o futuro de Simone Inzaghi, que mantém-se no comando da equipa apesar dos protestos. Ainda assim, a 'La Gazzetta dello Sport' adianta que o técnico não deverá evitar o despedimento caso falhe o acesso à próxima fase da Liga dos Campeões.Recorde-se que o Inter Milão está em vantagem na eliminatória com o Benfica, depois de ter vencido por 2-0 na primeira mão dos quartos de final, no Estádio da Luz.