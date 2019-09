Jogadores do Valencia boicotam conferência de imprensa e Celades fez antevisão sozinho

Continua tenso o ambiente de 'confronto' entre o plantel e a direção do Valencia na sequência do despedimento de Marcelino Toral. Depois das tomadas de posição públicas de vários jogadores nas redes sociais e do silêncio de todos os futebolistas após a derrota com o Barcelona, esta segunda-feira nenhum futebolista se prestou a sentar-se ao lado de Albert Celades na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Chelsea, deixando mesmo o clube em risco de ser sancionado pela UEFA pela quebra no protocolo.Uma situação que, refira-se, já levou mesmo o Valencia a avisar os futebolistas de que as eventuais multas decorrentes destes atos irão ser descontadas nos seus salários, algo que poderá, na verdade, servir apenas para aumentar ainda mais o clima de crispação reinante...À margem desta situação, de notar que na lista de 20 convocados que viajaram para Londres consta o lateral português Thierry Correia. Ausente do duelo com o Barcelona, o ex-Sporting seguiu com a comitiva para Inglaterra e é provável que até seja opção nesta partida em casa do Arsenal.