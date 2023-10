'Jogo sujo' de Garnacho decisivo no Man. United: 'massacrou' marca e Copenhaga falhou penálti

O Manchester United agradece a vitória sobre o Copenhaga a Andre Onana, pelo penálti que conseguiu defender com grande mestria, mas houve um outro herói 'invisível' no momento decisivo. Não por algo propriamente muito bonito, mas a verdade é que a ação do jovem Alejandro Garnacho, ao pisar e 'estragar' a zona da marcação do penálti, acabou por revelar-se decisiva para que Jordan Larsson falhasse dos 11 metros.Depois, com a relva bem massacrada, o sueco até colocou bem a bola, mas Onana esticou-se para o lado certo e foi buscá-la, dando 3 pontos decisivos ao Manchester United na corrida pelos oitavos-de-final da Champions.