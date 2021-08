Jordi Cruyff: «Bayern Munique dá-nos outra 'pica'»

Jordi Cruyff, dirigente do Barcelona, reagiu esta quinta-feira ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que colocou Bayern Munique, Benfica e Dínamo Kiev na rota dos catalães, no Grupo E.

"Não existem jogos fáceis nestes grupos. Estão todos a competir [pela qualificação], estão todos motivados. É uma competição muito especial. Mas penso que enquanto clube temos de pensar apenas em nós, nas nossas opções. Se fizermos tudo de forma correta irá correr tudo bem", começou por dizer o filho da lenda holandesa Johan Cruyff, em declarações ao canal de televisão do clube catalão.





Apesar de cada equipa ter "as suas próprias armas", Jordi Cruyff assume que jogar contra o Bayern Munique dá... "outra 'pica'". "Na Liga dos Campeões estão sempre as grandes equipas, cada uma com as suas próprias armas. Mas penso que o Bayern Munique dá-nos outra 'pica', mas a equipa vai estar preparada. Todos os jogos serão diferentes e todas as equipas irão mostrar as suas forças. Só precisamos de pensar em nós próprios, nós somos o Barcelona. Temos de mostrar aquilo que somos capazes nos nossos jogos", concluiu.