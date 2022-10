Jorge Sampaoli só aceita um desfecho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As hipóteses de seguir em frente na Champions são recônditas, até porque implicam ganhar na última jornada na casa do Man. City, mas o Sevilha quer, pelo menos, tentar e, ao mesmo tempo, salvar a honra ao bater o Copenhaga e garantir o acesso à Liga Europa. “Nem me passa pela cabeça que o Sevilha possa sair derrotado”, frisou o técnico dos andaluzes Jorge Sampaoli, garantindo que a receção ao Copenhaga pode ser um ponto de viragem: “A evolução da equipa tem de nos permitir descolar. Precisamos de uma explosão rápida para somar a partir de agora.”

O jogo não será o de maior cartaz, mas significa muito para o Sevilha, que não se pode dar ao luxo de ser surpreendido pelos dinamarqueses. Sampaoli só venceu um dos cinco jogos desde que substituiu Julen Lopetegui e outro cenário que não carimbar o 3º lugar, e a consequente presença no playoff da Liga Europa, será um fracasso.

O ex-FC Porto Alex Telles esteve na antevisão e frisou a vontade em dar a volta: “Nenhum jogador que estar nesta situação, muito menos no Sevilha.” De regresso, depois de falhar o duelo com o Real Madrid por lesão, está Marcos Acuña (ex-Sporting).