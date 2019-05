José Mourinho: «Ajax jogou a 2.ª parte como se estivesse a defrontar o Vitesse»

A incrível festa do Tottenham em Amesterdão: até o lesionado Kane sprintou A incrível festa do Tottenham em Amesterdão: até o lesionado Kane sprintou

"Manicómio", "cerveja e lágrimas" numa "noite épica": as reações da imprensa ao apuramento do Tottenham



José Mourinho considera que o Ajax, ao não abdicar do seu estilo de jogo, acabou por comprometer as suas hipóteses de passar à final da Liga dos Campeões perante um Tottenham que soube adaptar-se às circunstâncias e venceu por 3-2 em Amesterdão, com uma reviravolta épica. No habitual espaço de comentário na BeIN Sports, o treinador português explicou o que falhou nos holandeses."A filosofia é o que faz a equipa crescer, é preciso essa base, é necessário um estilo que vá de encontro às características dos jogadores e o Ajax merece o crédito por isso e a nossa admiração. Mas o futebol é um desporto de combate e num combate é preciso estratégia. Para ganhar jogos especiais é preciso, por vezes, ir contra a própria filosofia para vencer. Na segunda parte, o Ajax ocultou bem as suas fraquezas mas têm de saber lidar com elas. Vimos muitos exemplos em situação de ataque... quando se está em vantagem tem de se manter o equilíbrio e ele começa com a linha defensiva em posição e depois alguns jogadores atrás da linha de bola", começou por dizer."Eles mantiveram a sua filosofia e disputaram a 2.ª parte como se estivessem a defrontar o Vitesse na liga holandesa. Jogaram como se fosse a fase de grupos ou fosse mais um jogo de campeonato. Por isso não acreditam no que lhes aconteceu. O Tottenham mudou, usou muito bem o futebol direto. É verdade que tiveram a sorte do lado deles mas a sorte procura-se", concluiu Mourinho.