Josep Maria Bartomeu: «Não há explicações, foi outra noite nefasta»

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, mostrou-se chocado com a eliminação aos pés do Liverpool . O fantasma de Roma da época passada regressou em força."É mais um golpe, como o do ano passado em Roma. Sinto-me mal pelos adeptos que vieram aqui e pelos restantes, mas felicito o Liverpool pelos quatro golos. Estamos fora", frisou o dirigente, citado pelo 'Mundo Deportivo'.Bartomeu não encontrou explicações para o sucedido e disse apenas ter existido uma distração no lance que deu o quarto golo aos reds: "Não há explicações. Haverá tempo para refletir mas é difícil explicar o que aconteceu. Vamos falar internamente, mas agora temos uma final da Taça para levantar os ânimos. No 4-0 houve uma certa distração ou desorientação e esse golo quebrou completamente a equipa. É o segundo ano com uma noite nefasta. Temos de reerguer-nos mas claro que serão dias difíceis para todos e haverá tempo para rever o que aconteceu esta noite em Anfield".