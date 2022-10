Jota falha embate crucial do Celtic

Ausente das opções desde que se lesionou a 8 de outubro, ainda não é hoje que Jota regressa à equipa do Celtic. Ange Postecoglou confirmou ontem que o português continuará de fora. “Ele fez hoje [ontem] a última sessão de reabilitação e está previsto que comece a treinar connosco após este jogo e que possa ser opção no fim de semana”, revelou o técnico antes do duelo com o Shakhtar, no qual os escoceses têm mesmo que ganhar para continuarem a sonhar com o 3º lugar e a Liga Europa.