Jota no adeus do Celtic à Champions

Jota faz hoje a despedida da Liga dos Campeões na visita ao Real Madrid, detentor do troféu. Depois de ter marcado no sábado, no regresso após lesão, o português deverá ir a jogo no Santiago Bernabéu. Os católicos já não têm hipótese de chegar ao 3º lugar, mas o entusiasmo é grande: são 10 mil adeptos que viajaram para Madrid, apesar de só 3 mil terem bilhete. "Estou muito orgulhoso dos nossos adeptos", disse Ange Postecoglou, técnico do Celtic. Já o Real Madrid procura a vitória para confirmar o 1º lugar. Os merengues são a única equipa espanhola que segue para os ‘oitavos’. "Ainda é cedo para dizer que o futebol espanhol está em crise", atirou Ancelotti.

No outro jogo, o RB Leipzig, de André Silva, precisa de um ponto frente ao Shakhtar para se apurar. Já os ucranianos estão obrigados a vencer se quiserem dar uma prenda aos adeptos.