Klopp acredita que voltará à final da Champions: «No balneário ninguém sente que é uma ótima época»

"No balneário ninguém sente que é uma ótima temporada, obviamente... Fizemos um bom jogo, não um jogo perfeito, mas não acho um jogo perfeito teria sido possível de levar a cabo com a forma como o adversário jogou", referiu à BT Sports, garantindo que a equipa deveria ter sido mais ambiciosa."Queríamos ser mais corajosos no segundo tempo, foi o que dissemos no intervalo", acrescentou o técnico alemão, de 54 anos.Klopp brincou com a situação e pediu para "reservarem o hotel" já que a final da próxima Champions é em Istambul, onde o Liverpool foi campeão de forma épica em 2005. O treinador lembrou as outras finais perdidas ao serviço do clube de Anfield. "É um sentimento diferente e eu sei que disse isso depois de perdemos contra o Sevilla em Basileia e em Kiev - não é mau chegar à final e já é algo de sucesso. Não é o sucesso que queremos ter, mas acho que voltaremos de novo a uma final", apontou.O Liverpool findou a temporada com uma Supertaça e uma Taça de Inglaterra conquistadas, perdendo in extremis a Liga dos Campeões e a Premier League.