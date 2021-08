Jürgen Klopp reage ao sorteio da Champions: «Sinceramente, ri-me...»

Foi de forma bastante bem humorada, bem ao seu jeito, que Jürgen Klopp reagiu ao sorteio da fase de grupos da Champions, que colocou o seu Liverpool no caminho de At. Madrid, FC Porto e AC Milan. Ao canal oficial do clube, diretamente do centro de treinos, o alemão diz ter-se rido quando viu o que tinha saído em sorte à sua equipa...





"Sinceramente, ri-me [ao ver o sorteio], até bem alto, porque é um grupo difícil. É a Liga dos Campeões, é assim... Temos de jogar com as melhores equipas da Europa e, claro, algumas delas estão no nosso grupo. Já jogámos contra o FC Porto, não sei se tem sido regular, por isso eles estarão prontos. Temos uma conta aberta com o Atlético e o AC Milan outra histórica... Por isso creio que os nossos adeptos estarão entusiasmados, tal como nós, claro", começou por dizer o técnico dos reds."Sei que as pessoas estão em casa e pensam, 'Ah vá lá, vai ser interessante... Temos esta equipa junta há muito tempo, o pior do pote 4 e o pior do pote 1...' e todo esse tipo de coisas. Não foi bem o caso, mas continuamos a ser bastante ambiciosos e queremos mostrar o trabalho árduo do ano passado que nos qualificou para a Liga dos Campeões. É assim que vamos jogar os jogos", frisou o alemão.