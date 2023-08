Juankar vai estar finalmente na Pedreira

O duelo de amanhã vai proporcionar o regresso de Sporar ao Municipal de Braga, que foi a sua casa na segunda metade da época 2020/21, mas também a estreia de Juankar na Pedreira. Falamos de um espanhol, de 33 anos, que representa o Panathinaikos, mas chegou a estar vinculado ao Sp. Braga durante seis épocas, sem nunca ter competido oficialmente pelos minhotos.

Juankar vinculou-se ao Sp. Braga em 2011/12, após uma época em que se estreou no Real Madrid pela mão de José Mourinho. Conforme divulgado na altura no relatório e contas da SAD, os guerreiros ficaram com 10% do passe e os restantes 90% pertenciam a um fundo, ao qual estava ligado Jorge Mendes. Mas Juankar não chegou a vir a Braga, tendo sido logo emprestado ao Saragoça. Teve ainda cedências ao Betis, Granada e Málaga.

Em julho de 2013, pelo Betis, esteve num jogo de pré-temporada contra o Sp. Braga. "Pelo menos, já conheceu as camisolas e algumas pessoas do Sp. Braga", escrevia Record, na altura.

Em 2017, foi em definitivo para o Málaga, quando Ricardo Horta ficou também em definitivo no Sp. Braga. Está na quarta época no Panathinaikos e é o lateral-esquerdo habitualmente titular. Mas é extremo de origem.



Mais de 20 mil e muito calor



São esperados mais de 20 mil espectadores neste duelo do playoff da Champions, sendo que estão previstas altas temperaturas para Braga hoje e amanhã. O treino dos minhotos, hoje, será às 17 horas, com... 37 graus! O dos gregos será às 20 horas e estão previstos 30ºC. Amanhã, à hora de jogo, são esperadas temperaturas na casa dos 28ºC.