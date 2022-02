Juventus ‘remendada’ quer voar alto

A Juventus defronta hoje o Villarreal na 1ª mão dos ‘oitavos’ e se Massimiliano Allegri conta com Morata e Vlahovic no ataque - o avançado sérvio contratado à Fiorentina vai realizar a estreia na Champions –, o técnico italiano tem também baixas importantes. Dybala, Chiesa, Chiellini, Bernardeschi e Rugani ficam de fora, enquanto Bonucci e Luca Pellegrini também não estão nas melhores condições, embora possam estar no banco .

A inda assim, no lançamento do encontro com o submarino amarelo, Allegri elevou a fasquia. “A nossa ambição é vencer a Champions. O objetivo é ir o mais longe possível, como é natural em todas as competições. Precisamos obter um bom resultado e pensar em concluir o trabalho dentro de três semanas”, salientou o técnico dos bianconeri.

Já Unai Emery garantiu que o Villarreal está pronto para o embate. “A Juventus é um enorme desafio, mas vamos competir com eles”, disse o técnico, que destacou Vlahovic: “É um goleador com muita fome”.