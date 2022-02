Jogador do Boavista explica na Holanda como o Ajax pode ganhar ao Benfica

Kenji Gorré, extremo esquerdo do Boavista, explicou à ESPN Holanda como o Ajax pode vencer o Benfica na partida de hoje, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O jogador da formação portuense fez a assistência para o segundo golo que deu o empateaos axadrezados no Bessa, no último jogo do campeonato."Foi um grande jogo. Ao intervalo vimos que éramos capazes de vencer esta equipa e provámos que o podíamos fazer. Eles venciam por 2-0, mas ao intervalo dissemos: 'podemos fazer isto, já o provámos'. Entrámos no jogo com uma fé completamente diferente, os adeptos estavam connosco e no final quase ganhávamos", recorda Gorré, nascido na Holanda há 27 anos, internacional por Curaçau.Gorré foi suplente e entrou aos 62 minutos. "O treinador disse-me 'vai em frente e aproveita. Joga com liberdade, entra e causa impacto no jogo'. E aconteceu. No golo do empate tivemos um lançamento lateral e combinámos rapidamente que eu ficava 1x1 com o Otamendi. Sabia que ele tinha amarelo, então fui em frente, a ver se ele 'mordia'. Joguei à volta dele, passei a bola entre as pernas para o nosso médio, que chutou forte. Ainda tivemos oportunidades para um terceiro. Noutro dia podíamos ter trazido os três pontos."Depois, o extremo falou dos jogadores dos encarnados: "Eles têm o Lázaro e Alejandro Grimaldo. São muito utilizados no jogo, especialmente o lateral-esquerdo, o Grimaldo. Tentam levá-lo à bola na primeira fase, para que ele possa fazer um cruzamento rápido. Também entra com frequência na área e está muito envolvido no jogo. Vai à frente e cria oportunidades."Gorré aconselha o Ajax a explorar o meio-campo, bem como a estar atento a Darwin. "Ele bom, é muito bom. Marca muito e está confiante. Mas eles também têm outros jogadores de qualidade no meio-campo, como o João Mário e o Abel Taarabt, que eu acho que são muito bons. E na na defesa têm elementos com muita experiência, como o Jan Vertonghen e o Otamendi. Vai ser um jogo muito divertido."Mas não antevê facilidades. "Realmente, não é fácil jogar em Lisboa. Se o público está atrás do Benfica, é um 12.º segundo homem. Eles podem empurrá-los para a frente e mudar a atmosfera no estádio. Mas com as qualidades que o Ajax tem, criará sempre oportunidades. O Ajax nunca entra numa partida sem criar oportunidades. Vai ser emocionante.""Pessoalmente, acho que o Ajax tem muita qualidade. É uma equipa que tem muito poder nos flancos e no meio-campo, acho que pode prejudicar o Benfica com isso", prossegue o futebolista do Boavista, acrescentando: "Não tenho certeza de quem é visto como favorito aqui [em Portugal]. Mas a Liga dos Campeões está viva e eles só querem uma coisa: vencer."