Kiev recebe Shakhtar-Lyon da Liga dos Campeões

O jogo entre o Shakhtar Donetsk e o Lyon, para a Liga dos Campeões, inicialmente marcado para Kharkiv, será realizado em Kiev, em 12 de dezembro, anunciou esta quarta-feira o clube ucraniano, treinado pelo português Paulo Fonseca."Por decisão da UEFA, o jogo da Liga dos Campeões com o Lyon será realizado no estádio olímpico de Kiev", confirmou o Shakhtar, estando o motivo da alteração do jogo relacionado com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia e à imposição da lei marcial na cidade de Kharkiv, localizada a cerca de 30 quilómetros da fronteira.Os ucranianos, orientados pelo português Paulo Fonseca, ocupam o terceiro lugar no grupo F e estão obrigados a vencer Lyon, do guarda-redes luso Anthony Lopes, segundo classificado, na sexta e última jornada, para garantirem o apuramento para os oitavos de final da prova milionária.