Kingsley Coman: «Estou triste pelo PSG, mas é uma sensação extraordinária»

Kingsley Coman foi o herói do Bayern Munique na conquista da 6.ª Liga dos Campeões do clube germânico ao apontar o único golo do triunfo por 1-0 diante do Paris Saint-Germain. No final da partida, o extremo francês não escondeu a felicidade e lembrou o passado, ele que foi formado no emblema parisiense.





"Ganhar a Champions é uma sensação extraordinária, uma grande felicidade. Estou um pouco triste pelo Paris SG. Realizaram uma caminhada extraordinária e devemos respeitar o que fizeram. Tentámos colocar muita pressão durante o jogo, eles apostaram em contra-ataques. O mais importante era não sofrermos golos e conseguimos. Foi uma grande final", afirmou o extremo à 'RMC' em pleno relvado do Estádio da Luz"