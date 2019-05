Klopp: «Foi o nosso melhor jogo na Champions dos últimos tempos»

É possível sair de Camp Nou derrotado por 3-0 e partir rumo a casa satisfeito com a atuação da sua equipa e, para mais, admitir que este foi o melhor jogo do Liverpool na Liga dos Campeões dos últimos tempos? Para Jürgen Klopp... sim. Na análise ao encontro desta noite, o técnico deixou elogios aos seus pupilos e admitiu que apenas faltou uma coisa na sua atuação: o golo."Não sei bem se merecíamos mais... Eles marcaram três golos e nós não. Estou muito contente pela forma como jogámos, pois creio sinceramente que este foi o nosso melhor jogo na Champions dos últimos tempos. O problema foi não termos marcado. Não me preocupava perder, mas queria marcar um golo. Gostei do que vi, ainda que no final tenhámos perdido. Disse aos jogadores que estou orgulhoso deles. Aconteça o que acontecer, deram tudo. Quem não viu o jogo pode dizer coisas diferentes, mas fico com a forma valente como eles jogaram"E quanto a Lionel Messi, o autor de dois dos três golos catalães? "Em certos momentos foi imparável. Marcou um golo de classe mundial. Como se pára um livre daqueles? Sou um grande fã dele. Ainda assim, os meus miúdos não lhe tiveram respeito e tentaram desarmá-lo sempre dentro da legalidade. Não me surpreendeu", garantiu o técnico, que também não se mostrou surpreendido pela forma como o Barça se apresentou.A finalizar, e bem ao seu estilo, Klopp respondeu de forma insólita a uma pergunta em que era questionado sobre se tinha pedido uma atenção especial a Suárez? "Acham que não lhes disse isso? Não somos parvos!"