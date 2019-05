As primeiras palavras de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, depois do encontro desta terça-feira com o Barcelona foram carregadas de emoção."A exibição, todo o jogo, foi tudo arrasador. Disse aos jogadores antes do jogo que era impossível mas, por serem eles, tinham uma hipótese", referiu o técnico alemão.Klopp referiu mesmo que esta partida foi única na sua carreira: "Já vi tantos jogos na minha vida e não me lembro de nenhum como este".