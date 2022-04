Klopp: «Queríamos marcar o terceiro mas faz sentido controlarmos o jogo»

Jürgen Klopp era um homem feliz no final do jogo que garantiu a vitória ao Liverpool sobre o Villarreal (2-0) na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, em Anfield."Foi um jogo brilhante. Gostei muito do primeiro tempo. Não marcámos e esse foi o único problema na verdade. Mas mantivemo-los [Villarreal] serenos, o que é importante por causa da ameaça ofensiva que eles são. Tentámos criar, tentámos ser diretos, misturar tudo, todo este tipo de coisas, jogar nas linhas ou com jogo interior. Tivemos muitos momentos bons, sem golos é verdade. No segundo tempo, finalizámos as situações de uma forma soberba. Ambos os golos foram excelentes. Queríamos marcar o terceiro, mas a partir desse momento faz sentido controlarmos o jogo e foi o que fizemos", constatou em declarações à BT Sports.O técnico alemão, de 54 anos, explicou a estratégia para o jogo, frisando que "o futebol é sempre o mesmo". "Mostras o respeito pelo adversário na forma como defendes. Foi o que fizemos e gostei muito. A pressão foi excelente. Os miúdos estavam realmente no jogo do primeiro ao último segundo e foi por isso que ganhámos. Estamos só no intervalo, mas está agora melhor do que antes do jogo", apontou, garantindo também que "é um resultado perigoso" e que "há muito trabalho pela frente".