Koeman lembra tempo do Benfica: «Às vezes temos a sorte do nosso lado e outras não»

A passagem de Ronald Koeman pelo Benfica esteve em destaque na conferência de imprensa de antevisão do duelo entre Barcelona e Ferencváros. Isto porque o técnico lembrou as campanhas na Champions pelo Ajax (2002/03) e pelas águias (2005/06), tendo caído em ambas nos quartos-de-final. Ao serviço do clube da Luz, até foi eliminado pelo Barça. "Jogámos em casa e ficou 0-0. Na segunda mão, o Simão Sabrosa teve uma oportunidade para empatar quando perdíamos 0-1, mas não conseguiu. Às vezes temos a sorte do nosso lado e outras não", recordou o holandês.





À terceira, será de vez? O técnico, de 57 anos, mostra-se cauteloso. "Não somos os principais favoritos. No Barça, há que jogar para vencer títulos, mas há mais equipas fortes", salientou o técnico. De resto, o encontro do Grupo H surge em cima de mais uma polémica. Isto porque nenhum jogador do Barcelona vai comparecer amanhã para a reunião do clube que tem como objetivo negociar reajustes salariais devido à Covid-19.Com ou sem controvérsia, Messi é um perigo à solta. No entanto, o treinador do Ferencváros vai a Camp Nou sem antídoto. "Não houve tempo para criar um plano anti-Messi", sublinhou Serhiy Rebrov.Os húngaros não participavam numa fase de grupos da Champions desde 1995/96 e querem surpreender. "Ninguém acreditava na nossa qualificação e continuam sem crer nas nossas possibilidades", destacou.