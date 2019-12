Koke elogia João Félix: «Tem muita confiança em si mesmo»

João Félix voltou esta quarta-feira a assinar uma exibição de bom nível pelo Atlético Madrid, mostrando-se com jogadas que levaram a generalidade da imprensa espanhola a destacá-lo como um dos melhores em campo. A atuação do português não passou em claro no seio do próprio grupo colchonero, com o capitão Koke a enaltecer aquilo que foi feito pelo ex-Benfica na vitória por 2-0 sobre o Lokomotiv Moscovo.





"O João tem muita confiança em si mesmo. Quando teve oportunidades, aproveitou-as como hoje e fez um grande jogo, tal como toda a equipa", declarou Koke após a partida desta noite, na qual a equipa madrilena assegurou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.