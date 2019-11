Kyle Walker: «Às vezes tento brincar com os guarda-redes nos treinos»

Insólito no jogo do Man. City: perde dois guarda-redes, Walker acaba na baliza e faz história



Minuto 88! Foi esse o instante em que Kyle Walker entrou para a baliza do Manchester City, em pleno Giuseppe Meazza, num momento que certamente não será esquecido pelo lateral-direito. O inglês, que no sábado até marcou o golo decisivo na vitória frente ao Southampton, por 2-1, foi chamado de improviso por Guardiola, frente à Atalanta, após dois problemas com os ‘verdadeiros’ guardiões.Ederson saiu lesionado ao intervalo e o substituto Claudio Bravo foi expulso aos 81’, após cometer uma falta sobre Ilicic (foi o primeiro guardião suplente a ver um vermelho na Champions). A substituição tardou, mas Walker entrou mesmo com a camisola e o nome do chileno nas costas e... foi a tempo de travar um livre de Malinovsky, segurando o empate a um golo.Isto numa noite em que o City selava o apuramento para os ‘oitavos’ em caso de vitória. Aos 7’, Sterling até deu o mote, mas um penálti falhado por Gabriel Jesus, aos 43’, deu alento à Atalanta, que empataria com um cabeceamento certeiro de Pasalic (49’).Kyle Walker comentou a experiência. "Às vezes tento brincar com os guarda-redes nos treinos", contou. Cancelo, titular tal como Bernardo, elogiou o colega. "O Kyle mostrou uma excelente atitude", referiu.Guardiola admitiu que Ederson está em dúvida para a visita ao Liverpool no domingo. "Não sei. É um problema muscular", disse o técnico citizen, explicando a aposta em Walker: "Coloquei-o porque tem coragem!"