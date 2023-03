Lang e a desvantagem do Club Brugge frente ao Benfica: «Podem acontecer coisas estranhas no futebol»

Noa Lang foi o jogador do Club Brugge escolhido para abordar o duelo com o Benfica, da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Apesar de os belgas partirem com dois golos de desvantagem, depois da derrota (2-0) na 1.ª mão, o avançado lembrou que podem acontecer coisas estranhas no futebol."Estamos ansiosos. Não temos nada a perder, vamos aproveitar. Podem acontecer coisas estranhas no futebol", começou por referir o internacional holandês."Sou um jogador que costuma fazer a diferença. Percebo que se espere muito de mim. Estou feliz com isso. Cabe-me ser importante para a equipa. Sinto-me responsável por isso e também pelos resultados menos bons. Significa que preciso de fazer mais.""Posso chegar mais longe do que os oitavos-de-final no futuro. A motivação é muito grande. É com isso que sonhas quando és criança. Eu gosto disso e de cada momento. Grato por poder estar neste bonito clube. Espero chegar aos 'quartos', mais perto de onde pertenço.""Eu sou um dos líderes, tento fazê-lo. Todos sabem que a situação é difícil. Estou a tentar ajudar a equipa. Estou a tentar falar com alguns jogadores, mas no final temos de fazer tudo por nós próprios.""Eu não participei, talvez seja por isso.""Eu penso: sabes o que é o futebol. É difícil obter o mais alto nível de confiança. Vai embora tão facilmente. Fizemos um bom jogo contra o Gent, é para continuar. Foi um golpe na sexta-feira. Este é outro bom jogo para ver o que aprendemos na sexta-feira [derrota com o Ostende]. Ações ao invés de palavras", concluiu.