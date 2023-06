Lautaro: «Estávamos preparados contra o Benfica porque já tínhamos defrontado o FC Porto»

O Inter Milão chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões após eliminar o FC Porto, por 1-0 no agregado das duas mãos. O adversário que se seguiu foi também português, o Benfica, e Lautaro Martínez garantiu que os italianos estavam já 'vacinados' para o que aí vinha."Sofremos frente ao FC Porto. O Benfica foi um adversário difícil, tinha perdido poucos jogos e estava a marcar muitos golos: estávamos preparados porque já tínhamos defrontado o FC Porto. Nos treinos, o treinador mostrou-nos os seus pontos fortes e como os contrariar", explicou o internacional argentino à Sportmediaset, abordando a eliminatória contra os encarnados, superada com um 5-3 no agregado.O avançado campeão do Mundo pela alviceleste antecipou, depois, a final da Liga dos Campeões diante do Manchester City. "Vejo muitos vídeos de guarda-redes adversários para perceber como se posicionam: se saem para cruzamentos, se mergulham no um-contra-um antes, que poste preferem. É importante estudar esses detalhes para que eu possa tomar a melhor decisão numa fração de segundo. Estou nervoso antes de cada jogo, seria o meu fim se eu não me sentisse nervoso. Teremos que aproveitar porque jogar a final da Liga dos Campeões não acontece todos os dias", frisou Lautaro.