'Le Parisien' avança que Messi falha jogo com o Benfica

Messi falha treino do PSG na véspera do jogo com o Benfica Messi falha treino do PSG na véspera do jogo com o Benfica

A carregar o vídeo ...

O jornal francês 'Le Parisien' avança esta segunda-feira que Lionel Messi não estará no jogo de amanhã do PSG com o Benfica, no Parque dos Príncipes, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (20h00).O avançado argentino, quehá uma semana, saiu do jogo da Luz com queixas nos gémeos. Foi poupado no jogo de sábado do PSG com o Stade Reims (0-0) e esta manhã não esteve no treino da equipa.O jornal de Paris garante agora que, embora o problema não seja grave, o PSG não quer correr riscos, não só pelos próximos encontros que o clube tem em agenda, como também pela proximidade do Mundial, onde Messi