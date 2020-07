Lisboa é hipótese para receber o Manchester City-Real Madrid

O Manchester City prepara-se para receber o Real Madrid no dia 7 de agosto para a 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões mas a realização do duelo em solo britânico pode estar em risco. Devido à pandemia, quem viaja para o Reino Unido tem de cumprir uma quarentena de 14 dias quando chega ao país e a imprensa espanhola admite a hipótese de o encontro entre citizens e merengues ser disputado... em Portugal.





De acordo com a 'Marca', os responsáveis do Real Madrid estão preparados para qualquer cenário e uma eventual mudança do local do jogo, mas até ao momento não receberam qualquer informação oficial da parte da UEFA. A 'Marca' lembra que Porto e Guimarães foram cogitadas pela UEFA para realizar os restantes jogos dos 'oitavos', mas estes acabaram marcados para os estádios das equipas visitadas.Agora, um solução para o Manchester City-Real Madrid pode ser a cidade de Lisboa, que vai receber a 'final 8' da prova milionária de 12 a 23 de agosto, mas a decisão final da UEFA só será tomada após o governo britânico, liderado por Boris Johnson, se pronunciar de forma definitiva sobre a obrigatoriedade de os desportistas de elite terem cumprirem quarentena à chegada ao país.Depois de conquistar a liga espanhola, o plantel do Real Madrid gozou alguns dias de folga mas vai regressar aos treinos e os jogadores, técnicos e staff serão sujeitos a testes à covid-19, cumprindo as exigências da UEFA.Recorde-se que na 1.ª mão o Manchester City foi ao Bernabéu derrotar o Real Madrid por 2-1 e parte em vantagem para o segundo confronto.