Lisboa pode também receber os jogos dos oitavos da Champions ainda por realizar, avança o 'Bild'

O Bild assegura que além da final a 8 da Liga dos Campeões, Lisboa vai também receber os jogos dos 'oitavos' de final da prova que ainda não se realizaram. Manchester City-Real Madrid (2-1), Barcelona-Nápoles (1-1), Bayern-Chelsea (3-0) e Juventus-O. Lyon (0-1) são os duelos ainda por decidir.





Antes da pandemia, que levou à suspensão da 'Champions', Istambul tinha sido a cidade oficialmente designada para receber a final da prova, situação que ainda se mantém, mas que deverá ser alterada na próxima reunião do Comité Executivo da UEFA, marcada para 17 de junho.Quinta-feira Mehmet Kasapoglu, ministro turco dos desportos, em declarações à estação televisiva TRT Spor, disse que ainda tinha esperança sobre a realização em Istambul mas são cada vez mais as fonte que apontam Lisboa."Não tenho a menor dúvida de que a final será realizada da melhor forma possível na Turquia. Estamos confiantes de que iremos receber boas notícias a 17 de junho", assegurou Kasapoglu, aludindo à reunião do Comité Executivo da UEFA, na qual ficará definida a fórmula de disputa das partidas em falta da Liga dos Campeões.Também quinta-feira, a Sky Itália, reforçando a informação avançada pelo Bild no sábado, assegurou que Lisboa é a cidade escolhida.Na semana passada, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa expressou mesmo publicamente que existia a possibilidade de Portugal em agosto receber uma "boa notícia em termos de futebol internacional".