Um livre direto marcado por Cristiano Ronaldo e outro por Hugo Almeida estão entre os seis melhores de sempre da Liga dos Campeões.O golo da autoria do capitão da Seleção Nacional foi obtido ao serviço do Manchester United frente ao Arsenal, na segunda mão das meias-finais da época 2008/09, enquanto o remate do antigo ponta-de-lança do FC Porto foi conseguido diante do Inter Milão, na fase de grupos da temporada 2005/06, em San Siro.Os dois portugueses concorrem com Lionel Messi, que marcou pelo Barcelona ao Liverpool (2018/19), Juninho Pernambucano, pelo Lyon ao Bayern Munique (2003/04), Roberto Carlos, pelo Real Madrid ao Sporting (2000/01), e Lasse Schöne, ao serviço do Ajax frente ao Real Madrid (2018/19).A votação para o melhor golo de livre na Champions está a decorrer no site oficial da UEFA e está relacionada com as comemorações da 30.ª edição da competição mais importante de clubes da Europa.